Alluvione di Villafranca del 2019: il governo proroga di 12 mesi lo stato di emergenza

Il Governo ha deciso di prorogare di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori colpiti dalla eccezionale ondata di maltempo del 2019. A darne l'annuncio è il parlamentare Marco Di Maio. La proroga, spiega il deputato, "permetterà l'attuazione degli investimenti previsti dal piano degli interventi necessari per far fronte agli ingenti danni provocati da quell'evento eccezionale". Nella prima decade del maggio del 2019 la Romagna fu colpita da un'intensa perturbazione che seminò tanti danni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di Maio ha ricordato "la rottura degli argini del fiume Montone a valle dell’Autostrada A14, che ha comportato l’allagamento delle frazioni di Villafranca (Forlì) e di Reda (nel Faentino); del fiume Savio che ha provocato danni a valle dell’abitato di Cesena; del torrente Sillaro presso la frazione di Sasso Morelli (Imola)". Conclude il parlamentare: "Ringrazio il Governo per aver accolto l'istanza presentata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e in particolare le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova per l'attenzione dimostrata".