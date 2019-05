Villafranca e San Martino, arriva la piena del Montone. Cittadini avvisati per telefono: "Evitate spostamenti"

La piena del Montone è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì a Villafranca e San Martino in Villafranca. E' stato diramato un avviso, diffuso telefonicamente ai cittadini registrati al servizio informativo Alert System, ai cittadini nel quale viene specificato che "a causa dell'esondazione esondazione del fiume Montone si prevede un progressivo allagamento delle zone". I cittadini vengono invitati "alla massima attenzione, ad evitare spostamenti e a salire nei piani superiori delle abitazioni. Sacchi di sabbia sono disponibili a Villafranca nel parcheggio della palestra e a San Martino in Villafranca nel piazzale della chiesa". Sono state chiuse al traffico dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese via Lughese, via Tredici Novembre, via Ghibellina (dove sono in azione le idrovore) e il sottopasso di via Zignola, quest'ultimo completamente allagato. Risultano allagate anche le campagne circostanti. La Protezione civile è al lavoro per posizionare sacchetti di sabbia a protezione dell’abitato. In sponda sinistra, verso Faenza, è in via di ultimazione la costruzione di un contro argine.

Cosa fare in caso di alluvione

Queste le raccomandanzioni da seguire: "Durante l’alluvione se sei in casa sali ai piani superiori e aspetta l’arrivo dei soccorsi. Se resti ai piani bassi, ricorda che la cantina e il garage sono le prime zone della casa ad allagarsi, anche quando meno te lo aspetti. Usa il telefono solo se necessario: tenere libere le linee è d’aiuto ai soccorsi. Abbandona la casa solo se la minaccia di allagamento è grave. Ma prima: chiudi il rubinetto del gas e stacca la corrente elettrica. Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall’acqua". "Se sei all’aperto stai lontano da ponti, fiumi e altri corsi d'acqua; evita anche pendii e scarpate: potrebbero esserci frane in atto; usa l'auto solo se davvero necessario e non percorrere strade già inondate; evita i sottopassaggi: il livello dell’acqua può essere più alto di quanto pensi e puoi rischiare di restare imprigionato dentro il veicolo; e presta attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite dalle autorità che gestiscono l’emergenza e coordinano i soccorsi"

Dopo l’alluvione

Dopo l'alluvione "usa l’auto con prudenza: non transitare lungo strade allagate e fai attenzione anche nei tratti dove l’acqua si è ritirata. A casa non usare apparecchiature elettriche prima della verifica di un tecnico. Non utilizzare l’acqua finché non viene dichiarata nuovamente potabile e non consumare alimenti esposti all’inondazione. Pulisci e disinfetta le superfici venute a contatto con l'acqua e il fango".