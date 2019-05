Alluvione, polemiche sui pochi sacchi di sabbia: "Ne abbiamo fatti quanto potuto"

Migliaia di sacchetti di sabbia distribuiti alla popolazione, ma che non sono stati sufficienti. La protesta serpeggiava già martedì, nel picco dell'emergenza a Villafranca, coi cittadini a contendersi l'unico possibile argine contro l'acqua che avanzava, i sacchetti appunto. Che cosa è accaduto? Perché molti cittadini sono rimasti privi di questo presidio essenziale in caso di alluvione?

A spiegarlo è Gabriele Russo, presidente del coordinamento del volontariato di protezione civile. “Abbiamo iniziato a preparare i sacchetti di sabbia nel primo pomeriggio di lunedì, non so quanti ma sicuramente qualche migliaio. Molta gente fin dal lunedì pomeriggio è venuta a prenderli in modo autonomo e forse non c'è stata una distribuzione razionale, d'altra parte siamo andati avanti a fare sacchetti fino alle 4 di mattina, fino a quando ci è stato possibile con le nostre forze”.

Ma l'imprevisto vero è stata la grossa rottura dell'argine del Montone nella prima mattina del martedì. Due falle nell'argine, una sul lato Faenza e l'altra lato Forlì, erano state tamponate già lunedì sera e alle 4 di mattina il problema sembrava ormai contenuto. “La situazione nella nottata tra lunedì e martedì sembrava ormai risolta, ma l'ultima rottura dell'argine ha causato il grosso degli allagamenti. Per tutta la giornata di martedì abbiamo fatto migliaia di sacchetti con due macchine insacchettatrici e anche a mano col badile, distribuendone a tutta la popolazione”, sempre Russo.

“Una distribuzione più tempestiva avrebbe arginato qualcosa – spiega il presidente dei volontari della protezione civile -, ma è anche vero che nei punti in cui l'acqua ha raggiunto i 60-70 centimetri i sacchetti di sabbia sarebbero stati comunque una soluzione poco idonea”. La protezione civile locale, va ricordato, è formata da volontari ben addestrati alle emergenze, tanto che nel giro di poche ore il sistema ha dislocato 80 volontari a copertura delle 24 ore, comprese quelle notturne. Quel che è mancato, invece, è un intervento più rapido dei rinforzi delle protezioni civili delle città vicine, sotto il coordinamento della Regione.