Alluvioni e frane di maggio: il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dal maltempo nel maggio scorso e 19 milioni di euro stanziati per l’attuazione dei primi interventi. Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, nel darne notizia, esprime "grande soddisfazione e il ringraziamento al Governo per l’attenzione dimostrata nei confronti delle aree emiliano romagnole messe in ginocchio da eventi meteo avversi".