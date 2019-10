"Alticcio" rifiuta il test dell'etilometro: denuncia, ritiro della patente e sequestro dell'auto

Controlli stradali dei Carabinieri di Portico di Romagna finalizzati a prevenire e reprimere la guida in stato d'ebrezza. Nella nottata tra mercoledì e giovedì gli uomini dell'Arma hanno intercettato a Rocca San Casciano un operaio forlivese di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato alla prima prova avere un tasso alcoolemico superiore al limite consentito. L'automobilista si è rifiutato poi di sottoporsi ad un ulteriore controllo. Per questo motivo è stato indagato per "rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza", oltre all'immediato ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.