Altre 2mila mascherine in regalo da un’azienda del forlivese all'ospedale

Corsa alla solidarietà per affrontare l’emergenza epidemiologica. Luigi Xu, titolare dell'azienda "Abc Mercatone", ha donato 2mila mascherine di tipo chirurgico. L'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, ha ringraziato Xu "per la sua generosità e per aver dato prova del profondo senso civico che lega la sua azienda al nostro territorio". "Le mascherine - spiega Tassinari - sono state distribuite ai medici e agli operatori sanitari del reparto di radiologia dell’ospedale Morgagni Pierantoni, diretto dal dottor Mauro Bertocco, e alle case di riposo del nostro comprensorio. Si tratta di materiale sanitario preziosissimo che in un momento come questo, di massima emergenza, è fondamentale per proteggere chi è in prima linea a combattere la diffusione del virus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.