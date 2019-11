Altro venerdì di sciopero, l'Ausl: "Saranno assicurati i servizi pubblici essenziali"

Venerdì ci sarà uno sciopero generale nazionale: è stato organizzato dal sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) e riguarderà tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati. L'Ausl Romagna informa che "saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi". Anche Hera rende noto che "potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi, anche negli sportelli commerciali, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato da un’organizzazione sindacale non confederale e articolato su tutta la giornata". L'azienda ricorda "che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività".