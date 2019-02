Messa in sicurezza dell'alveo fluviale: chiude un tratto della ciclabile di via Decio Anzani

Chiude temporaneamente un tratto del percorso fluviale ciclo-pedonale di via Decio Anzani. E' previsto un importante intervento nel tratto compreso fra via "Donne della Costituente" e il bivio con la passerella di via Guado Paradiso (la passerella rimarrà comunque transitabile). Il provvedimento verrà attivato a partire dalle 7 di lunedì e resterà in vigore fino alle 12:30 di sabato 2 marzo. La chiusura temporanea è necessaria in quanto la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (Sede di Forlì) deve eseguire interventi di messa in sicurezza dell'alveo mediante rimozione alberature lungo il fiume Montone, nel tratto interessato appunto dalla chiusura del percorso.