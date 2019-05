Lo scrittore Cagnazzo a Salotto blu: "Grazie al web lo scemo del villaggio diventa protagonista"

Ospite della nuova puntata di Salotto Blu, in onda venerdì sera a partire dalle 23.15 su VideoRegione, è il giornalista, conduttore televisivo ed esperto dei nuovi mezzi di comunicazione Alvise Cagnazzo. Autore del libro "La dittatura del terzo like", Cagnazzo, intervistato dal giornalista Mario Russomano, ha descritto l'effetto dei social media sulla psicologia collettiva e sulla politica, soffermandosi in modo ironico e graffiante sui costumi quotidiani e sul progressivo distacco dalla realtà e dai tradizionali valori esistenziali che lo sviluppo senza regole della rete comporta. La trasmissione andrà in onda alle 23e15.