Alza troppo il gomito, diventa aggressiva e ne combina di tutti i colori: urla, danneggiamenti e minacce

Ubriaca ne ha combinate di tutti i colori, concludendo la serata con una sfilza di denunce. Protagonista del singolare episodio avvenuto alcune sere fa in zona Ronco una 31enne residente a Forlì. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura sono intervenuti a seguito alla richiesta d'intervento di un cittadino che si era trovato in giardino una sconosciuta, la quale, fuori di sé per l’eccessiva assunzione di alcolici, inveiva contro chiunque. In particolare la giovane è entrata nel giardino lanciando contro il proprietario il suo documento e pronunciando allo stesso tempo frasi senza senso.

L’uomo, compreso immediatamente che per lo stato in cui versava, la ragazza non avrebbe ascoltato la sua intimazione ad allontanarsi, si è rifugiato in casa, chiamando le forze dell’ordine. Nel frattempo, la 31enne era diventata ancor più aggressiva, danneggiando il cancello, la maniglia della porta e le alette delle persiane. Al sopraggiungere della Polizia si è avventata contro gli agenti, reagendo ai loro tentativi di tenerla sotto controllo, lanciando offese e minacce, fino a quando è stata immobilizzata e sedata dal personale del 118 nel frattempo richiesto sul posto.

Non è stato accertato il motivo di una tale improvvisa spirale di aggressività, stante l’assenza, a dire del richiedente, di qualsivoglia rapporto di conoscenza tra loro. Ad ogni modo, a seguito dell’episodio, nei suoi confronti è scattata la denuncia alla magistratura per "danneggiamento" nonché "resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale", oltre che l’accertamento della violazione amministrativa dello stato di "manifesta ubriachezza in luogo pubblico".