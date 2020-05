Alza troppo il gomito e diventa molesto: fermato in Piazza Saffi e multato

Intervento congiunto nel tardo pomeriggio di lunedì di Polizia Locale e Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi per la presenza di un soggetto molesto segnalato in Piazza Saffi da alcuni passanti. L'uomo, un 40enne senza fissa dimora, era annebbiato dai fumi dell'alcol dopo aver alzato troppo il gomito. E' stato richiesto l'intervento del 118, ma l'individuo ha rifiutato. Smaltita la sbornia è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

