Alza troppo il gomito e si mette al volante: 25enne dice addio alla patente

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dell'Arma, sono stati impegnati sabato notte in un'attività finalizzata a garantire la sicurezza sulle strade. In via Cerchia le attenzioni sono focalizzate su una "Volkswagen Polo" condotta da un 25enne. Quest'ultimo si trovava alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con tasso tre volte superiore al limite consentito dalla legge (0,50 grammi per litro). L'automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre al ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa di dieci punti.