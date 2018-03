Alza troppo il gomito e si mette alla guida: denuncia e ritiro della patente per un 25enne

Aveva alzato troppo il gomito. Ma, incurante dei rischi ai quali andava incontro, si è messo al volante. E' stato intercettato in via Della Ripa dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì l'automobilista che viaggiava con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge in 0,50 grammi per litro. Il conducente, un 25enne, è stato denunciato a piede libero per guida in stato d'ebbrezza, oltre al ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa di dieci punti.