Alzano troppo il gomito, ma si mettono comunque al volante: denunciati

E' di tre denunce a piede libero il bilancio dei controlli finalizzati a garantire la sicurezza sulle strade svolti negli ultimi giorni dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì. Oltre alla denuncia, hanno dovuto fare i conti col ritiro delle patenti di guida per i provvedimenti di sospensione e la decurtazione dalla stessa di dieci punti un forlivese di 43 anni, un campano di 54 ed un romeno di 23. I primi due sono risultati con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite fissato in 0,50 grammi per litro, mentre il 23enne è stato sorpreso con un tasso prossimo ai 1,50 grammi per litro.