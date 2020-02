Ambiente, il Comune cerca volontari per la cura e la gestione dei conigli del Parco Urbano

L'Amministrazione comunale di Forlì cerca volontari da impiegare nella gestione della colonia di conigli al Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì, in particolare nell’ambito delle attività finalizzate alla sterilizzazione e vaccinazione. I volontari verranno opportunamente formati a cura dell'Azienda Sanitaria ed opereranno in sinergia con gli enti (Comune e Ausl) e la società che ha in gestione il parco. L'impegno previsto è ipotizzabile in due giorni settimanali, in date preventivamente pianificate e comunque sulla base di quelle che saranno le varie esigenze.

Non sono richieste competenze specifiche, ma è preferibile avere già una conoscenza della corretta gestione del coniglio. In vista di tali operazioni, domenica 9 febbraio alle 10:30, nella saletta riunioni situata nell’edificio all’interno del Parco, adiacente ai campetti sportivi, raggiungibile dal parcheggio pubblico situato al termine della via Fiume Montone (prima traversa a destra di viale dell’Appennino), si terrà un primo incontro tra il Comune e gli aspiranti volontari per illustrare e chiarire la situazione e le fasi del procedimento.

All'incontro saranno presenti i volontari delle Associazioni Made in Bunny Odv e Follow the Bunny che si occuperanno di supportare la formazione per quanto concerne l’etologia del coniglio. Gli interessati sono pregati di scrivere a:info@madeinbunny.org inserendo come oggetto "Ricerca volontari Forlì".