Ai nastri di partenza un corso per volontari in Hospice

L’associazione "Amici dell’Hospice" promuove nei mesi di gennaio e febbraio un corso per volontari, al fine di una specifica formazione per varie attività all’interno degli Hospice, quali la compagnia a pazienti, l’organizzazione eventi e le attività di raccolta fondi. I temi che verranno trattati nei 5 incontri, che si terranno nella Biblioteca della Casa della Salute di Forlimpopoli, riguardano le cure palliative, la loro organizzazione nella realtà forlivese nei vari ruoli, la comunicazione, la capacità relazionale, il ruolo, le motivazioni e le aspettative dei volontari, il paziente in fase avanzata di malattia e la sua famiglia. Saranno presenti in qualità di formatori Marco Maltoni (direttore dell’Unità operativa Cure Palliative dell’Ausl Romagna sede di Forlì), Federica Ruffilli, Alejandra Berardi e alcuni volontari dell’associazione. Per iscriversi (entro il 15 gennaio): tel. 366.3291217 dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 21.