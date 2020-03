Viola il "coprifuoco" per il coronavirus per riconquistare l'ex: lui non la vuole, denunciata

Ha violato il "coprifuoco" da coronavirus per un amore non corrisposto. E così una 17enne forlivese è stata denunciata a piede libero per l'inosservanza delle misure finalizzate a contrastare la diffusione del covid-2019. La giovane è stata controllata lunedì sera dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Forlì dopo che l'ex ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Quest'ultimo ha affermato di essere molestato in modo insistente dalla ragazza che non si è rassegnata alla fine della loro relazione, tanto da recarsi sotto casa sua nonostante i divieti imposti in questo periodo. L'amore, purtroppo per lei, non corrisposto, le è costato la denuncia per violazione dell'articolo 650 del codice penale. Dopo le formalità di rito è stata quindi affidata ai familiari.