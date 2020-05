Dehors più grandi con zero spese e senza burocrazia, Casara: "Procedimenti veloci per accontenare tutti"

"Dovremo imparare a convivere con un nuovo modello di interazione sociale che ci preclude, perlomeno temporaneamente, il contatto fisico e rende necessario il rispetto del distanziamento interpersonale sia in luoghi pubblici che in luoghi aperti al pubblico. In quest’ottica, e dal momento che sarà necessario favorire per quanto possibile lo svolgimento di attività in spazi all’aperto evitando qualsiasi tipo di assembramento, abbiamo deliberato nel pomeriggio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio del permesso di installazione gratuita di nuovi dehors o ampliamento di quelli esistenti in tutto il territorio comunale". È l'assessore alle imprese Paola Casara ad illustrare i contenuti del provvedimento di Giunta che dà il via al rilascio dei permessi sui dehors in deroga.

Illustra Casara: ""Per venire incontro alle esigenze di tutti e nel più breve tempo possibile abbiamo agito su più fronti. Fino al 15 novembre, per tutti i pubblici esercizi e le attività commerciali per le quali è consentita la realizzazione di queste strutture, è ammesso l’ampliamento dell’esistente o la nuova realizzazione fino al raggiungimento di una superficie complessiva pari al doppio di quella attualmente assentibile dalla vigente disciplina comunale, al solo scopo di assicurare il distanziamento tra le persone. Sempre fino al 15 novembre, per le attività commerciali e artigianali per le quali la vigente disciplina comunale non consente l’occupazione di spazio all’aperto di suolo pubblico o privato, è ammessa invece l’occupazione di una superficie non superiore a 20 metri quadrati per l’esposizione di merci all’aperto o per l’allestimento di arredi (quali ad esempio tavoli e sedie) finalizzati ad ospitare le persone che sono eventualmente in attesa di poter accedere in maniera contingentata nei luoghi al chiuso".

"Le occupazioni - prosegue l'assessore - potranno svilupparsi nello spazio prospiciente all’attività alle quali sono pertinenziali e non potranno invadere i fronti di proprietà altrui o di attività diverse in assenza di nulla osta da parte dei proprietari o esercenti confinanti. Inoltre, fatta eccezione per quelle rilasciate in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari e che avranno validità fino al prossimo 15 novembre, tutte le concessioni di Dehors in scadenza entro la data del 31 dicembre si intenderanno automaticamente rinnovate per un ulteriore anno dalla data di scadenza (salvo disdetta da parte del titolare), mentre si intenderanno automaticamente rinnovate per ulteriori sei mesi le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2021".

"Quelle che verranno autorizzate fino al prossimo 15 novembre - conclude la Casara – dovranno essere necessariamente strutture semplici e facilmente amovibili, non invasive che permettano di essere smontate senza sforzi alla fine del periodo in deroga. Sono quindi vietate pedane e qualsiasi tipo di struttura fissa o di consistenza significativa che non rispetti i requisiti di immediata amovibilità. Per la presentazione di queste istanze sono azzerati i costi di segreteria ed è prevista l’esenzione dal Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap). L’unico costo a carico del richiedente sarà quello statale delle due marche da bollo di 16 euro l’una. La domanda dovrà essere inoltrata secondo le medesime modalità previste dal nostro ordinamento, già a partire da oggi, mediante l’apposita modulistica pubblicata al link "http://www.comune.forli.fc.it/servizi/procedimenti/ricerca_fase03.aspx?ID=1418". Il permesso verrà rilasciato il prima possibile e comunque non oltre il termine massimo di quindici giorni".