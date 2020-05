Ampliamento dei dehors, già 112 richieste. E il Comune sopprime 20 stalli "blu"

Sono 112 le richieste pervenute in quest’ultima settimana agli uffici del Comune di Forlì per il rilascio del permesso di installazione gratuita di nuovi dehors o ampliamento di quelli esistenti in tutto il territorio comunale. Di queste, 45 sono già state processate consentendo ai titolari delle attività di procedere nell'allestimento degli spazi esterni. "La media dei tempi di rilascio delle concessioni è di circa 3-4 giorni lavorativi - informa il sindaco Gian Luca Zattini -. Come promesso, stiamo ampiamente rispettando il termine fissato in delibera di 15 giorni entro i quali evadere le istanze".

Il primo cittadino inoltre annuncia un'ulteriore novità: "Per consentire maggiore spazio ai dehors e accontentare i nostri commercianti, abbiamo temporaneamente soppresso una ventina di stalli in righe blu per sosta a pagamento". Fino al 15 novembre, per tutti i pubblici esercizi e le attività commerciali per le quali è consentita la realizzazione di queste strutture, è ammesso l’ampliamento dell’esistente o la nuova realizzazione fino al raggiungimento di una superficie complessiva pari al doppio di quella attualmente assentibile dalla vigente disciplina comunale, al solo scopo di assicurare il distanziamento tra le persone.

Sempre fino al 15 novembre, per le attività commerciali e artigianali per le quali la vigente disciplina comunale non consente l’occupazione di spazio all’aperto di suolo pubblico o privato, è ammessa invece l’occupazione di una superficie non superiore a 20 metri quadrati per l’esposizione di merci all’aperto o per l’allestimento di arredi (quali ad esempio tavoli e sedie) finalizzati ad ospitare le persone che sono eventualmente in attesa di poter accedere in maniera contingentata nei luoghi al chiuso.

Le occupazioni potranno svilupparsi nello spazio prospiciente all’attività alle quali sono pertinenziali e non potranno invadere i fronti di proprietà altrui o di attività diverse in assenza di nulla osta da parte dei proprietari o esercenti confinanti. Inoltre, fatta eccezione per quelle rilasciate in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari e che avranno validità fino al prossimo 15 novembre, tutte le concessioni di dehors in scadenza entro la data del 31 dicembre si intenderanno automaticamente rinnovate per un ulteriore anno dalla data di scadenza (salvo disdetta da parte del titolare), mentre si intenderanno automaticamente rinnovate per ulteriori sei mesi le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2021.

Per la presentazione di queste istanze sono azzerati i costi di segreteria ed è prevista l’esenzione dal Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap). L’unico costo a carico del richiedente è quello statale delle due marche da bollo di 16 euro l’una. La domanda deve essere inoltrata secondo le medesime modalità previste dal nostro ordinamento mediante l’apposita modulistica pubblicata al link "http://www.comune.forli.fc.it/servizi/procedimenti/ricerca_fase03.aspx?ID=1418".