Incendio nella zona industriale, "Nessun allarme per i fumi". Previsti nuovi controlli di Arpae

I tecnici dell'Arpae hanno completato i primi accertamenti ambientali dopo l'incendio sviluppatosi domenica sera alla Italbonifiche, nella zona industriale di Forlì. Il rogo ha interessato i rifiuti, quali materiali assorbenti e filtranti, stracci e imballaggi, contenuti in due container all’interno del capannone. "Le emissioni e i fumi sviluppatesi si sono propagati verso l’alto, non interessando le aree circostanti l’impianto - spiegano da Arpae -. Le misure eseguite direttamente dai Vigili del Fuoco durante le fasi di spegnimento non hanno infatti registrato modificazioni sostanziali delle caratteristiche dell’aria".

"Le acque e le schiume di spegnimento sono rimaste confinate all’interno del capannone: la ditta è infatti dotata di rete fognaria intercettata per evitare dispersioni verso l’esterno di percolati e reflui, come nel caso delle acque di spegnimento dell’incendio - viene chiarito ancora -. Nei prossimi giorni Arpae proseguirà nei controlli per il corretto ripristino delle condizioni autorizzate, in quanto sono previste verifiche sia delle infrastrutture eventualmente danneggiate sia delle successive operazioni per la riattivazione dell´impianto".