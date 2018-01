Anap dona un pulmino attrezzato per il trasporto dei malati

Anap Confartigianato di Forlì è in prima linea per tutelare e difendere i diritti degli anziani e dei più deboli. Per questo ha deciso di affidare all’Associazione “La Rete Magica onlus Amici per l'Alzheimer e il Parkinson” la gestione di un pulmino attrezzato per il trasporto di anziani e di persone con difficoltà a spostarsi autonomamente, per recarsi a fare terapie e visite in ospedale. Il veicolo verrà affidato al personale de la Rete Magica che, da tempo, collabora con Anap per le campagne di sensibilizzazione sulle malattie degenerative legate all’invecchiamento.

La consegna del mezzo avverrà giovedì, alle 11, nel piazzale della sede di viale Oriani 1, nel corso di una cerimonia che vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni cittadine e i vertici di Confartigianato e Anap nazionale. Come spiegato dalla dirigenza del movimento, che promuove politiche per un invecchiamento attivo, “il mezzo aiuterà coloro che, impossibilitati a muoversi in autonomia, devono recarsi per visite o terapie presso strutture sanitarie. Vogliamo dare un supporto concreto a chi è in difficoltà. Il nostro obiettivo primario è valorizzare la terza età, dare l’opportunità di vivere con pienezza anche l’invecchiamento, con molteplici iniziative in svariati ambiti. La stessa partnership con la Rete Magica, che si consolida di anno in anno, è volta a promuovere stili di vita sani, per contrastare le patologie degenerative, dall’impatto devastante non solo su chi ne è affetto, ma anche per chi affianca il malato nel doloroso decorso.”