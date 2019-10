Anatomia Patalogica, prestigioso incarico per il dottor Luca Saragoni

In occasione dell'ottavo Congresso Triennale di Anatomia Patologica tenutosi a Torino nei giorni scorsi, Luca Saragoni, dell'Unità Operativa di Anatomia Patologica di Forlì, è stato eletto nel consiglio direttivo della Società Italiana di Anatomia Patologica, in carica nel prossimo triennio 2020-2022. Al Congresso hanno partecipato circa 800 patologi italiani. A Saragoni è stato assegnato il ruolo di Coordinatore delle Regioni del Centro Italia, importante incarico di tipo gestionale-organizzativo, come riconoscimento della bontà del lavoro precedentemente svolto in qualità di Segretario della Regione Emilia-Romagna e di Coordinatore del Gruppo Italiano di patologia dell'Apparato Digerente.