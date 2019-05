Anatra ferita bloccata in un'isoletta del fiume in piena: ci pensano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno effettuato il salvataggio di un'anatra ferita nel primo pomeriggio di lunedì, a Dovadola. L'animale selvatico si trovava su un'isoletta formata dal fiume in piena degli ultimi giorni, con un'ala spezzata. Alcuni passanti hanno segnalato l'accaduto ai vigili del fuoco, che hanno tra i loro compiti istituzionali anche il soccorso alla fauna selvatica. Sul posto anche i carabinieri forestali. Un vigile in assetto da fiume è quindi giunto al punto in cui si trovava l'animale e l'ha catturato, per poi consegnarlo ad un'associazione animalista che se ne prenderà cura.