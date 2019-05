Anatroccoli appena nati finiscono in un tombino, salvati dai vigili del fuoco

Piccoli anatroccoli salvati dalla trappola di un tombino. E' l'attività svolta dai Vigili del fuoco giovedì mattina. Il soccorso agli animali intrappolati è una delle aattività istituzionali dei pompieri e, dal momento che esistono norme che riguardano il benessere animale, l'intervento è dettato anche dai compiti del corpo. Una squadra si è così portata in via Eritrea, in un'area di fronte ad una scuola materna, su richiesta di alcuni cittadini che hanno notato una nidiata di anatroccoli bloccata nel pozzetto di un tombino con la madre. In totale 7 animali che i pompieri hanno riportato facilmente in superficie grazie all'attrezzatura in dotazione. Cinque di loro sono stati salvati, mentre per due anatroccoli invece non c'è stato niente da fare e sono stati prelevati già morti.