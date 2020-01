Anche a Bertinoro aperto il bando per accedere al fondo affitto della Regione

I cittadini di Bertinoro possono accedere ai contributi del Fondo Regionale per l’affitto tramite il bando aperto il 13 gennaio scorso e che verrà chiuso il 28 febbraio dell’anno in corso. Si tratta dei contributi economici integrativi messi a disposizione dalla Giunta Regionale e che, nel caso di Bertinoro, ammontano a 23.966,56 euro. I residenti, per potervi accedere, devono avere un Isee compreso fra 3.000 e 17.154 euro, mentre sono esclusi i residenti in abitazioni ERP o già beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

"Grazie al bando della Regione andremo incontro alle esigenze di diverse famiglie che faticano a sostenere i costi per l’affitto ma la cosa più importante è che il Comune di Bertinoro continuerà, come fa da anni, ad erogare anche risorse proprie per il sostegno al pagamento di affitto e utenze - afferma l’assessore Gessica Allegni -. Ciò significa che anche quest’anno, indicativamente a giugno, usciremo col bando comunale affitto-utenze che vede Bertinoro stanziare oltre 30.000 euro di risorse proprie".

Questo consentirà al Comune di Bertinoro di ampliare significativamente il numero di coloro che riceveranno contributi per l’affitto, perché i due bandi (regionale e comunale) non si sovrapporranno ma si riferiranno a platee diverse. "In particolare, chi avrà accesso ai contributi regionali non potrà ricevere anche quelli comunali per l’affitto, ma potrà comunque accedere alle risorse sulle utenze domestiche", chiosa. Nel 2019 grazie al bando Comunale sono stati erogati 37.800 euro di cui 19.850,00 euro per utenze a 94 beneficiari e 17.950,00 euro per affitto a 41 beneficiari, con parametri di accesso Isee da 0 a 10.000 che anche quest’anno rimarranno tali.

I beneficiari andranno quindi a sommarsi a coloro che nel frattempo avranno potuto accedere alle risorse regionali. La domanda per il bando regionale, attualmente aperto, può essere presentata fino alle 13 di venerdì 28 febbraio all'Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro o tramite Pec. Alla compilazione della domanda sono delegati i Caf convenzionati, senza costi aggiuntivi per l’utente. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al numero 0543.469217/232 o via mail a: servizisociali@comune.bertinoro.fc.it