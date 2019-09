Anche a Forlì il Climate Action Week: culiminerà col terzo sciopero globale per il clima

I giovani di Fridays For Future sono tornati in piazza venerdì per annunciare alla città la Climate Action Week. Si tratta, spiegano gli ambientalisti, "di una intera settimana di eventi che si terrà dal 20 e culminerà con il terzo sciopero globale per il clima con partenza sotto Icaro alle 9 del 27 settembre, dove il gruppo attende più di 2000 partecipanti tra studenti e lavoratori. In questa settimana si terranno flashmob, critical mass con le biciclette ed approfondimenti con esperti, il tutto per sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulla importanza di agire subito e con decisione".

Il programma completo è disponibile sui canali social del movimento e verrà integrato con le informazioni dettagliate nei prossimi giorni.Il gruppo di di Fridays For Future non si è mai fermato dal suo avvio ad inizio anno. "Ogni venerdì è stato organizzato un evento o un sit-in per tenere alta l’attenzione sul problema della crisi climatica - viene spiegato -. Questo impegno ha portato qualche risultato, con una maggiore consapevolezza da parte della opinione pubblica su quanto importante sia l’emergenza in atto".

"Anche il Consiglio Comunale, grazie alla pressione dei cittadini che hanno manifestato in questi mesi, ha preso finalmente atto del problema - concludono gli ambientalisti -. Ma i proclami e le promesse non sono sufficienti, occorre iniziare a mettere in pratica le azioni che servono, e ad evitare di fare passi indietro, come riportare le auto nelle zone oggi inibite al traffico o fare passi falsi sulla raccolta differenziata".