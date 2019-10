Anche a Forlì la 69esima "Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro"

Domenica l'Anmil celebra in tutta Italia la 69esima edizione della "Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro" sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica e vedrà organizzare eventi in tutte le città cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La Sezione Anmil di Forlì-Cesena ha previsto l'organizzazione delle manifestazioni locali a Sarsina: alle 9 si terrà una Santa Messa nella Basilica Cattedrale di S. Vicinio (Piazza Tito Maccio Plauto).

Alle 10 ci sarà la deposizione di corone di alloro nella Chiesa del Suffragio (Via Cesio Sabino) con esibizione della Banda Musicale della Città di Sarsina. Alla Cerimonia civile, nella Sala del Centro Culturale (via Roma), alle ore 10.30, parteciperanno: il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini; il presidente Territoriale Anmil, Luca Chiadini; I dirigenti Inail e i sindaci dei comuni limitrofi. Durante la cerimonia sarà dedicato un momento in ricordo di Massimiliano Para, consigliere Anmil prematuramente scomparso il 14 ottobre 2018. Sarà inoltre proiettato il video realizzato dagli studenti dell'Istituto primario di Longiano, vincitore del concorso "Primi in sicurezza", promosso da Anmil e dalla rivista per le scuole "Okay!".

Contemporaneamente, alle 9, nell'l'atrio del palazzo municipale, si svolgerà la deposizione di corone di alloro anche a Forlì alla presenza di una delegazione Anmil e dell'assessore Rosaria Tassinari. La manifestazione principale della Giornata per le vittime del lavoro si svolgerà quest'anno a Palermo cui parteciperà il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi e il presidente nazionale Anmil, Zoello Forni. Per promuovere la Giornata - presentata l'8 ottobre a Roma a livello nazionale con la partecipazione del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo - è stata realizzata per l'Associazione dal regista Marco Toscani una campagna di sensibilizzazione intitolata "Non raccontiamoci favole" che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai mentre dal primo settembre fino al 13 ottobre è sugli schermi degli autogrill grazie ad Autostrade per l'Italia e può essere vista sul sito www.anmil.it In occasione della Giornata verranno diffusi i dati locali sugli infortuni sul lavoro e saranno disponibili testimonianze di vittime del lavoro.