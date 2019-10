Anche a Forlì si cercano risposte e soluzioni riguardo la questione curda

Anche sul territorio forlivese si cercano iniziative concrete da compiere relativamente alla questione curda riesplosa nuovamente con l'aggressione turca nel nord-est della Siria.

Per questo il Centro per la pace "Annalena Tonelli" organizza un incontro lunedì 14 ottobre alle ore 21 nella sua sede di Forlì (via Andrelini 59).