Anche a Forlì una raccolta alimentare per cani e gatti bisognosi

Sabato al negozio "Maxi Zoo" di Forlì (Via Balzella 4) e in tutti i punti vendita presenti in Italia si terrà la quinta giornata di raccolta alimentare del 2019, organizzata in collaborazione con Balzoo, Banco Italiano Zoologico Onlus. Da tempo Balzoo si impegna a offrire i prodotti alimentari donati dai clienti di Maxi Zoo ad associazioni animaliste e canili su tutto il territorio nazionale, famiglie in difficoltà economica che hanno problemi nell’alimentare correttamente il proprio cane o gatto – prevenendo così un eventuale abbandono – e agli ospiti delle strutture di accoglienza accompagnati da animali. Da gennaio Maxi Zoo e Balzoo hanno raccolto più di 95mila chili di cibo per cani e gatti bisognosi. Per informazioni su Balzoo: www.balzoo.it/