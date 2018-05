Anche a Forlì una targa in ricordo di Chet Baker

Anche a Forlì c'è una targa-ricordo in memoria di Chet Baker, il più grande trombettista jazz di tutti i tempi, nel 30° anniversario della sua scomparsa, nell'ambito del Forlì Jazz Festival a lui dedicato.

E' stata affissa alle 3 di domenica mattina (l'ora in cui è morto Chet, il 13 maggio del 1988, "volando" dal quarto piano dell'Hotel Hendrick di Amsterdam) sulla facciata del Petit Arquebuse, il bar dove si era "rifugiato" per bere un bicchiere di Trebbiano, nel pomeriggio dell'1 marzo del 1984, prima del concerto al Naima club, allora presso il Ciaika di San Martino in Strada