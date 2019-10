Anche a Meldola il censimento permanente della popolazione: operatori riconoscibili col tesserino

Fino al 20 dicembre si svolgerà anche a Meldola il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato da Istat e previsto dal Regolamento Europeo numero 763/2008 ed inserito nel Programma Statistico Nazionale. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy. La rilevazione sarà effettuata tramite rilevatori dotati di apposito tesserino di riconoscimento, i quali si presenteranno nelle abitazioni selezionate da Istat per la realizzazione delle interviste. Non è richiesto il pagamento di alcun importo e per tutte le informazioni inerenti l’indagine statistica è possibile contattare l’Ufficio Servizi Demografici di Meldola ai seguenti numeri telefonici 0543/499406, 0543/499407 o 0543/499438.