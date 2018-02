Anche Cgil e Teorema sposano il progetto "Romagna Cardio Protetta"

La Cgil di Forlì e Teorema hanno aderito al Progetto del Gruppo Medoc “Romagna Cardio Protetta” installando un defibrillatore semi-automatico nella loro sede, diventando un punto Dae di cardio protezione non solo per i propri lavoratori, ma anche per tutti gli utenti che frequentano quotidianamente i loro uffici. Come previsto dalla normativa vigente, si è completato l’iter con lo svolgimento del corso Blsd per i lavoratori preposti all’utilizzo al centro "Prenditi a cuore" del Gruppo Medoc. La consegna del defibrillatore da parte della responsabile del progetto "Romagna Cardioprotetta" Susanna Schiavone è avvenuta alla presenza del presidente della Cgil-Teorema Antonella Arfelli, dell’organizzatore Dealma Mengozzi Dealma, e di una partecipante al corso di formazione Blsd, Paola Righini.