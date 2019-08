Anche Forlì e Castrocaro saranno connessi allo shuttle tra la riviera e l'aeroporto di Bologna

La linea di “Shuttle Airport” verso l'aeroporto di Bologna aumenta ancora la sua copertura. Dal primo settembre sulla tratta “Rimini – Bologna Airport” arriva un nuovo collegamento su richiesta da Castrocaro e da Forlì in grado di connettersi con la fermata di Faenza della linea quotidiana da e verso lo scalo aeroportuale del capoluogo regionale. Il servizio va prenotato on line. I mezzi su richiesta raggiungeranno l’abitazione o l’hotel di partenza, accompagnando il passeggero fino alla connessione diretta con lo shuttle, sia in andata che in ritorno dal loro viaggio.

“Continuano espansione e miglioramento di collegamenti e servizi offerti dai nostri shuttle. La chiave del successo è la capacità di creare collaborazione e integrazione con altri vettori dei territori le nostre linee raggiungono. Lo abbiamo fatto a Pesaro, Urbino Ravenna e Firenze. Oggi lo facciamo anche a Forlì – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico Vipe Srl, che gestisce lo shuttle –. Oggi il passeggero cerca soluzioni di viaggi in un’unica soluzione di continuità, da casa fino alla sua destinazione finale. È un nuovo modello di mobilità sempre più diffuso e, soprattutto, apprezzato”.