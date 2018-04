Anche Forlì sulla Croisette: a Cannes il corto con i disegni di Laura Fuzzi

Al Festival di Cannes quest'anno anche Forlì sarà ben rappresentata. A tenere alta la bandiera del "cittadone" sulla Croisette ci penserà la giovane disegnatrice Laura Fuzzi, che ha collaborato alla realizzazione del corto "La Strada dei Samouni", selezionato alla "Quinzaine des Rélisateurs", selezione artistica di opere collegata alla manifestazione principale cui partecipano tanti famosissimi registi.

Il film a cui ha collaborato l'artista forlivese, non ancora trentenne, è diretto da Stefano Savona e ha in Simone Massi il supervisore delle animazioni. Per la siua realizzaizone, sono stati necessari oltre quattro anni di lavoro.

"Ho lavorato a ritmi incredibili - racconta l'artista forlivese - e realizzato tantissimi disegni". Il film, diversamente dai più moderni lungometraggi animati, prevede infatti la tecnica del frame by frame. "In breve, per 1 secondo di animazione ci vogliono 8 disegni. per 1 minuto di animazione sono 480 disegni", spiega Laura.

La tecnica prevedeva stesura di cera bianca e sopra una stesura di cera nera. Si gratta sul foglio nero per tirare fuori le luci e il disegno prende forma. "Ho anche avuto l’occasione di avere una residenza d’artista per tre mesi ad Orleans. Lavoravo a stretto contatto con le mie colleghe, nella stessa casa dove abitavamo. E tra un paio di settimane saremo in viaggio per la prima del film", afferma con comprensibile euforia.

Ma il prodotto finale, in questo caso, è tutt'altro che un cartone disimpegnato: il nome "Samouni" è quello di una famiglia di residenti a Gaza che si appresta a organizzare un matrimonio appena conclusa la guerra. Alternando sequenze animate e spezzoni da documentario, il film si appresta a ottenere ampia attenzione alla rassegna in Costa Azzurra.

Nonostante avesse studiato disegno animato alla Scuola Biennale del Libro di Urbino, il lavoro di "Trallalaura" - questo il suo pseudonimo ludico anche sui social - nel cinema di animazione è stato un caso. "La mail giusta al momento giusto e una bellissima collaborazione con l'animatore Simone Massi. Da tutto questo sono nati tre diversi progetti: “La strada dei Samouni” di produzione italo-francese, “Love is a potatoes” di produzione olandese 2017 e “Resterà con te” corto animato per lo Zecchino d'Oro 2016."

Chi è Laura Fuzzi

Di lei, Laura dice che disegna da che ha memoria. Negli anni ha studiato e approfondito la materia specializzandosi in disegno animato e fumetto e trasformando, così, la passione in un vero e proprio lavoro. "Nel 2010 - racconta - ho fondato tramite amici l'autoproduzione a fumetti "Resina" grazie alla quale ho girato tutta Italia. Nel 2013 ho vinto il Primo premio assoluto Arturo Loria per la sezione Graphic Novel e poco dopo ho partecipato al Napoli Comicon per Futuro Anteriore come giovane fumettista promettente." Un talento naturale, insomma. "Disegnare è sempre stato un modo per esprimermi e stare bene con me stessa. Con il fumetto ho trovato la sintesi perfetta."

Di fronte a tanto entusiasmo, è scontato chiedersi quali - e soprattutto quanti - siano i progetti in cantiere: "Al momento tengo un corso di formazione sul disegno con due classi primarie della Scuola Superiore Ruffilli sezione Grafica di Forlì. Il Mercoledì pomeriggio ho il corso di fumetti per bambini da Fabula Giochi e Storie sempre a Forlì. Sto realizzando una storia a fumetti che vorrei poter riuscire a pubblicare presto online e ho in mano diversi progetti di disegno di cui potrò parlare solo nei prossimi mesi... Senza dimenticare che stiamo già progettando la nuova edizione di Cesenacomics and Stories 2018." E non è finita: "A brevissimo pubblicherò il mio “Diario di Viaggio del Giappone” in collaborazione con Fuji Film Italia e Pentel."