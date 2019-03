Anche gli architetti forlivesi partecipano al flash mob in piazza Saffi

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena aderisce all'iniziativa promossa dall'Ordine di Ferrara "L'ARCHITETTURA RINNOVA LE CITTA' NEL TEMPO: il concorso di Palazzo dei Diamanti, un'occasione perduta?" in programma il prossimo venerdi 22 marzo dalle ore 20:00 alle ore 21.00, con un Flash Mob in Piazza Saffi, portici al civico 50 di fronte a Palazzo Albertini.

Sono oltre 50 sino ad ora gli Ordini di Italia che aderiscono alla iniziativa e che in contemporanea proietteranno in un luogo pubblico della loro città il medesimo video realizzato a seguito dei recenti avvenimenti legati al progetto di intervento su Palazzo dei Diamanti a Ferrara e al divieto da parte del MIBAC di realizzare il progetto vincitore di un Concorso Internazionale, cui pure aveva partecipato sia alla redazione del bando, sia alla scelta del progetto. Scopo della iniziativa è coinvolgere in maniera diretta la cittadinanza sui temi e sulle riflessioni legate alla cultura della conservazione, intesa come convivenza del NUOVO con le permanenze storiche della città e del territorio.

L'appuntamento è per tutti gli Architetti ed i cittadini interessati per le ore 20.00 in Piazza Saffi a Forlì.