Anche i forlivesi Vallicelli e Molinari ricordano i martiri del fiume Senio

Ci sarà anche il contributo dei forlivesi Vince Vallicelli e Claudio Molinari alle celebrazioni virtuali di questo 25 aprile, in sei momenti diversi per tutta la giornata, che si terranno sabato in molti comuni della Bassa Romagna che gravitano attorno al fiume Senio, teatro di molte battaglie contro la tirannide nazi-fascista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infatti la performance del noto batterista blues Vallicelli che canterà e suonerà, in anteprima dalla sua cucina, sarà intitolata “Senio Blues”, il blues che è nel fiume, una canzone appena composta insieme a Claudio Molinari ispirata ai sette ragazzi partigiani martiri, torturati e uccisi sulle rive del fiume Senio di Lugo.

La perfomance di Vince Vallicelli sarà trasmessa anche da Radio Rai 3.