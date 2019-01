Anche il Muraglione chiuso ai Tir: senza E45 impossibile il traffico pesante tra Romagna e Toscana

Impossibile svalicare gli Appennini dalla provincia di Forlì-Cesena alla Toscana per i camion. Anche l'ultimo passo accessibile è stato chiuso ai mezzi pesanti sopra i 75 quintali, il passo del Muraglione tra Forlì e Firenze sulla strada statale 67. La prefettura ha imposto infatti la temporanea chiusura per le difficoltà di transito coi mezzi pesanti sul passo su cui copiosa è caduta la neve. Il filtraggio della polizia stradale del distaccamento di Rocca San Casciano avviene a valle, a Castrocaro, quindi già pochi chilometri dopo Forlì.

Non va meglio per chi passa dalla valle del Savio. La Polizia Stradale del distaccamento di Bagno di Romagna ha anticipato la chiusura dell'E45 a Bagno di Romagna, non permettendo il transito fino a Verghereto e Canili, che pure si trovano prima del viadotto sotto sequestro. Questo per permettere una gestione più razionale delle vie alternative. Dallo svincolo di Bagno di Romagna, infatti, si può salire con la provinciale 137 verso Verghereto-Balze-Pratieghi oppure imboccare la provinciale 138 per i Mandrioli. Entrambe le strade sono chiuse ai mezzi pesanti superiori ai 35 quintali.

Sempre al punto di controllo di Bagno di Romagna anche le auto non fornite di pneumatici invernali vengono mandate indietro. Con entrambi i percorsi si allunga di circa un'ora e mezza il viaggio se si deve tornare in E45 a Pieve Santo Stefano o Sansepolcro.

A rigore restano privi di divieto di transito ai mezzi pesanti i passi della Calla (tra Santa Sofia e Stia-Pratovecchio verso Arezzo) e dei Tre Faggi (tra Premilcuore e San Godenzo verso Firenze). Le strade vengono date come transitabili nonostante la neve, ma essendo due strade provinciali piuttosto tortuose (i Tre Faggi in particolare) si consiglia di non avventurarsi con Tir e mezzi pesanti.