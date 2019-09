Anche l’arte contemporanea nelle giornate di Festa a Modigliana. Isc Fectori Art Associazione culturale di Modigliana, sarà presente con mostre in questi giorni di Festa a Modigliana, già sabato e domenica in concomitanza con l’iniziativa della Stella dell’Appennino, sarà presenti con un’esposizione in diverse sedi, una in corso Garibaldi , una in piazza Matteotti e un’altra nella parte storica di Modigliana. "La nostra filosofia sta nell’utilizzare spazi non più utilizzati nei quali creare arte", dice il presidente dell’associazione Idilio Galeotti.

"D' già da alcuni anni che lavoriamo in questa direzione, nel far rivivere questi luoghi con la bellezza dell’arte, altro aspetto è essere parte attiva delle iniziative che si fanno nel Comune di Modigliana, in quanto siamo convinti che l’arte e la cultura debbano essere considerati anche elementi di attrazione e di sviluppo della comunità - prosegue Galeotti -. La parte importante della mostra si svolgerà il 14 e 15 settembre, durante le Feste dell’800, nelle quali terremo aperte le gallerie espositive, parte con l’Inaugurazione di sabato 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 in avanti nella sede di Piazza Matteotti. Alla mostra parteciperanno 15 artisti selezionati e in base agli spazi espositivi, intendiamo creare con questa mostra un collegamento fra l’arte dell’800 e l’arte contemporanea. Siete tutti invitati agli eventi programmati, fra la storia e la contemporaneità"