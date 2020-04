Anche la Pallacanestro 2.015 partecipa al progetto "Lo sport per Forlì"

Anche la Pallacanestro 2.015 aderisce all’iniziativa "Lo sport per Forlì", un progetto sociale e solidale che nasce dalla voglia di dare un aiuto concreto a chi in questa emergenza si trova a vivere anche un momento di difficoltà economica. Il progetto vede il coinvolgimento delle Società sportive e delle Associazioni della città, viene portato avanti grazie alla collaborazione con la Caritas Diocesana ed ha il patrocinio del Comune di Forlì. L’obiettivo è quello di raccogliere i generi alimentari di prima necessità, che verranno raccolti e consegnati alla Caritas che, in un secondo momento, provvederà a distribuirli ai bisognosi.

Come partecipare

Fino alla mattina di sabato 2 maggio, i tifosi, gli appassionati, i tesserati biancorossi, ma in generale tutte le persone, possono contribuire all’iniziativa grazie anche al coinvolgimento di Conad, partner malia della Pallacanestro 2.015. I punti vendita Conad Bengasi (Via Bengasi, 51), Conad Ravaldino (Via Silvio Corbari, 21), Conad Appennino (Via Silvio Corbari, 21), Conad Piolanti (Via Elisabetta Piolanti, 24), Conad Stadium (Piazza Falcone e Borsellino, 2) ed il Conad di Predappio (Via IV Novembre, 16/A), hanno istituito delle “isole dedicate” all’iniziativa, nelle quali si posso acquistare i prodotti e lasciarli direttamente nel Centro Commerciale.

In un secondo momento, ci sarà la raccolta di quanto donato e la successiva consegna alla Caritas Diocesana. Per tutte le informazioni e i dettagli, vi invitiamo a seguire le pagine social del progetto: su Facebook “Lo Sport per Forlì” e su Instagram @sportperforli