Anche la Procura è più cardioprotetta: 26 addetti formati alle manovre col defibrillatore

Più "cardioprotetta" anche la Procura della Repubblica di Forlì. Ben 26 persone in servizio nell'ufficio giudiziario hanno seguito il corso di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico (BLSD). Si tratta sia di personale amministrativo che di personale giudiziario, che ora è in grado di fronteggiare un'emergenza di tipo sanitario in tema di rianimazione cardiopolmonare. La formazione è stata operata dai volontari della Croce Verde di Gambettola che da 27 anni opera nei territori di Gambettola, Montiano, Gatteo, Longiano e Roncofreddo, con l'impiego de defibrillatore secondo le linee guida internazionali Erc, un impegno che nel corso degli anni ha permesso di formare numerose persone. Conoscere le nozioni teoriche e pratiche per un rapido riconoscimento dei sintomi e l'avvio di un tempestivo intervento con le manovre Blsd - in caso di arresto cardiaco - permetterebbe di salvare molte vite.