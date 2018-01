Anche la Zanelli Furgonature è protetta: si è dotata di un defibrillatore

Il Gruppo Zanelli Furgonature, fondato nel 1974, opera nel settore delle carrozzerie industriali in vetroresina, ha aderito al progetto Medoc "Romagna Cardio Protetta" dotandosi di un defibrillatore semi-automatico. allineandosi così al Decreto Balduzzi che ne prevede l’obbligo dal 1° luglio 2017 e in questo modo protegge i suoi sportivi, assicurando un’attenzione massima alla Tutela della vita. Il progetto “ROMAGNA CARDIO PROTETTA” del GRUPPO MEDOC ha visto installare dal 2014 a oggi più di 170 Defibrillatori in Palestre , Aziende, Scuole, teatri, Comuni, luoghi di aggregazione del nostro territorio.