Anche Premilcuore celebra la giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate

L'amministrazione comunale di Premilcuore, in collaborazione con la Banda "I Carrettieri" e le scuole locali, ha organizzato domenica, dalle 9.45, una manifestazione dedicata alla Celebrazioni della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. La celebrazione avrà inizio alle 9.45 con il raduno di tutte le Associazione e i Cittadini in Piazza dei Caduti. Da qui partirà il corteo accompagnato dalla Banda “I Carrettieri” e giungerà alla Chiesa di San Lorenzo per la celebrazione della Santa Messa in memoria di tutti i Caduti. A seguire deposizione di corone presso le lapidi e discorso del Sindaco di Premilcuore Ursula Valmori. All'iniziativa parteciperanno gli studenti delle Scuole Primaria e Secondaria di Premilcuore con lavori grafici e la lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana.