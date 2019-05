Ancora maltempo e criticità idraulica: allerta "arancione" anche nella giornata di lunedì

Con una nuova allerta, la protezione civile regionale fa proseguire il livello “arancione” connesso al maltempo in corso. Infatti persiste il minimo depressionario sull'Italia con precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale anche nella giornata di lunedì su tutta la Romagna. I fenomeni saranno anche a carattere temporalesco, con il permanere di criticità idraulica. Ventilazione ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Mare molto mosso, agitato al largo. L’allerta è arancione per criticità idraulica e idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera.