Ancora nevicate copiose nell'entroterra: in Campigna la situazione è critica

Continua a nevicare abbondantemente nell'entroterra, dove la colonnina di mercurio si mantiene costante sotto lo zero. La situazione è critica in Campigna, come spiega il titolare dell'Albergo Granduca, Manuel Tassinari. "Le strade chiuse sono chiuse per il crollo piante ed una slavina attendiamo. Nel frattempo ringraziamo il grosso lavoro del sindaco di Santa Sofia e della Provincia di Forlì-Cesena con il supporto dei Carabinieri Forestali". Sul crinale il manto supera i tre metri. Lungo la Provinciale Bidentina, presidiata dalla Polizia Provinciale, il passo della Calla continua ancora ad essere chiuso alla circolazione.

Il sindaco di Galeata, Elisa Deo, fa il punto sulla situazione neve nel comune della val Bidente. "Le previsioni meteorologiche non mostrano segni di miglioramento, così come la sequela di gelicidio nella notte e nella mattinata di venerdì - premette il primo cittadino -. I mezzi spazzaneve e spargisale sono da molte ore attivi su tutto il territorio. Si sta insistendo maggiormente sulle strade principali per renderle percorribili, anche se il protrarsi delle precipitazioni nevose rende difficoltosa la pulizia completa della strade, soprattutto quelle secondarie". Quindi ha stabilito per la chiusura delle scuole anche per la giornata di venerdì.

Intensa precipitazione anche sulla Vallata del Bidente. Lungo la Statale 67 Tosco Romagnolo sono entrate in funzione le lame dell'Anas. La Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha controllato alcuni veicoli pesanti per scongiurare il transito sul Passo del Muraglione. Circolano quelli che portano il mangine agli allevamenti o merce deperibile. Sono due i soccorsi effettuati.

Speciale maltempo del primo marzo

Speciale maltempo, tutti i video

Speciale maltempo, 28 febbraio

Speciale maltempo del 27 febbraio