Ancora scritte sui muri rimosse, il sindaco Zattini: "Non abbassiamo la guardia"

Continuano gli interventi di pulizia messi in atto dalla Giunta Zattini contro le scritte vandaliche sui muri. Lunedì mattina gli operatori incaricati dall'amministrazione comunale hanno provveduto a ripristinare un muro vandalizzato in Via Pedriali. "Spiace constatare che ci sono persone, anche in queste giornate di emergenza sanitaria, che non hanno nulla da fare se non imbrattare spazi pubblici - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Mi preme in ogni caso rassicurarli. Questa Amministrazione non ha intenzione di abbassare la guardia nemmeno su questo fronte. Forlì non è in alcun modo sinonimo di inciviltà".