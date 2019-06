Ancora tir nelle strade del quartiere Romiti: "La segnaletica non basta"

La circolazione dei mezzi pesanti all'interno del quartiere Romiti sembra non voler abbandonare i residenti. "Poco tempo fa è entrato in vigore il divieto per i camion di entrare nella cosiddetta "zona rossa" (via Valeria e via Sapinia), il dedalo di strade che portano alle scuole e che nel passato aveva portato alla sollevazione popolare per ridurre il transito dei tir nelle vie a più alta densità - lamentano dal comitato di quartiere - Un problema che riguarda da anni il quartiere Romiti. Sembrava l'inizio della rivoluzione, ma a distanza di pochi giorni la situazione del traffico pesante non sembra essersi ridotta e risolta così come si poteva immaginare".

Il motivo sarebbe da ricercare, secondo il comitato, anche nel fatto che "la segnaletica apposta dal Comune di Forlì riguarda solo strade di sua competenza, mentre su quelle statali, via Firenze e viale Bologna, non ci sono indicazioni per i conducenti che quindi entrano nelle strade a loro vietate se non hanno l'accortezza di notare il divieto per i camion. Altro aspetto che potrebbe aiutare e che è già stato richiesto sono maggiori controlli da parte della Polizia municipale, non per fare multe, ma per dare indicazioni ai conducenti".

Insomma, i residenti del quartiere Romiti interessati dalla "zona rossa" si aspettano una riduzione e soluzione del problema del traffico e richiedono maggiore attenzione per la sicurezza degli abitanti: "Aspettiamo che tutti i cartelli vengano apposti (anche nelle strade statali e provinciali) e che vengano effettuati dovuti controlli da parte degli organi competenti, perchè il tutto proceda nei migliori dei modi e per la sicurezza dei cittadini, in modo da far capire che la zona rossa non deve più essere transitata dai tir. Finalmente potremo dire che questa è stata una gran vittoria del Romiti, che attente in fretta un risposta al problema prima che accada qualcosa di grave e irreparabile".