Ancora un furto sacrilego a Santa Lucia: spariti due calici

Sarebbe passato dalla sacrestia. Quindi è entrato in chiesa, rubando due calici in metallo e le chiavi del tabernacolo. Furto giovedì nella chiesa di Santa Lucia, in corso della Repubblica. Il ladro ha colpito tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando don Enrico Casadio era assente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Forlì per i rilievi di legge. Il precedente furto a Santa Lucia risale il 30 marzo, nel giorno di Venerdì Santo, quando sparirono tre calici.