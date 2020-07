Il lockdown non è ancora finito per il crimine di strada: dalle chat di vicinato furti e truffe ancora rarefatti

La fine del lockdown ha coinciso anche la ripresa di furti e truffe? Con il confinamento generale, come è noto, in primavera sono crollati i reati di strada, come i furti di veicoli, le truffe 'porta a porta' e le azioni dei topi di appartamento. D'altra parte è stato reputato troppo rischioso per questi criminali comuni muoversi in strade deserte e ben pattugliate. Ma con la ripresa del traffico e dei movimenti delle persone non è corrisposto, per fortuna, una ripresa di atti delittuosi.

E' quanto emerge dall' “osservatorio” della rete di chat di vigilanza di vicinato e mutuo aiuto “Sos Ravenna e Forlì Indipendente”, che opera su Whatasapp. I gestori, in particolare, segnalano dei positivi andamenti delle segnalazioni degli utenti, che non hanno raggiunto i livelli elevati precedenti all'epidemia di Covid.

Per quanto riguarda il territorio di Forlì, in particolare, permane la situazione di calma, con poche segnalazioni di truffe, furti e tentati reati in genere. Ad essere più colpite dai furti sono le biciclette. Tuttavia si registrano pochissimi casi di reati più gravi, come i tentativi di furti in abitazione o azienda e gli odiosi raggiri ad anziani.

Per il territorio di Ravenna, invece, rispetto al periodo di lockdown c'è una certa ripresa degli episodi di crimine diffuso, circa un 20% in più quelli segnalati a giugno rispetto ai mesi precedenti, con più azioni nel forese, che raggiunge un 28% in più, ma comunque lontani dal numero di segnalazioni precedenti all'epidemia. Tra i reati segnalati più frequenti restano i tentativi di truffe, per cui è sempre bene prestare attenzione a chi bussa a casa e con storie, più o meno credibili, alla fine chiede denaro. Idem nei parcheggi dei supermercati o in altri luoghi di movimento. Pochi invece i furti in abitazione.