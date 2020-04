"Andrà tutto bene": Santa Sofia lancia un messaggio di speranza ai cittadini

"Andra tutto bene". L'amministrazione comunale di Santa Sofia lancia un messaggio di speranza ai cittadini di Santa Sofia, appendendo al balcone del Palazzo Comunale un grande striscione colorato. "Abbiamo fatto nostro lo slogan #andràtuttobene e abbiamo deciso di condividerlo con tutti i nostri concittadini, appendendo il nostro messaggio al balcone del Palazzo Comunale, luogo simbolo della nostra comunità - comunica la giunta Valbonesi -. In questa difficile situazione, cerchiamo comunque di non perdere il sorriso e lanciamo un messaggio positivo ai santasofiesi, e non solo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo striscione è nato in collaborazione con l'Associazione Spazio Arte, che ha realizzato il disegno in cui un grande arcobaleno sovrasta piazza Matteotti, lo ha fatto stampare a proprie spese e lo ha donato al Comune. "Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che, anche in questo caso, continuano a dimostrarsi attive e a fornire un grande sostegno alla comunità: pensiamo ad esempio alla rubrica "Santasofiesi al tempo del Covid-19", che ogni giorno propone idee e momenti di svago adatti a tutta la famiglia e che proseguirà fino a quando l'emergenza non sarà finita".



Tutti i giorni, infatti, sulla pagina Facebook del Comune di Santa Sofia viene pubblicata una rubrica che propone e consiglia piccole attività: si va dalle creazioni artistiche con SpazioArte alle proposte musicali di Associazione Musicale Roveroni e Corpo Bandistico Roveroni, dai consigli di lettura di Sophia in Libris alle ricette culinarie di Mani in Pasta e Pro Loco Santa Sofia, dalle attività per i più piccoli con C.I.F. Santa Sofia agli spunti fitness di Giuseppe Igbeare fino alle proposte di film e serie tv di Corrado Ravaioli e Archimedia Soc. Coop. "Cerchiamo di non perdere la nostra vivacità nemmeno in questo frangente - conclude l'amministrazione - e proviamo ad impiegare il nostro tempo in attività utili per rinfrancare la mente e il corpo".