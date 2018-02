Dovizioso, il ragazzo dalla porta accanto: va dai nonni e fa la sorpresa ad Alice

E' il classico "ragazzo dalla porta accanto". Andrea Dovizioso, oltre ad esser un autentico talento delle due ruote a motori, è un giovane umile e generoso. Di quelli che comunemente si possono definire "terra terra". Timido e riservato. Dal cuore d'oro. Approfittando di un momento di pausa dai test invernali in vista della stagione 2018 di MotoGp, che riprenderanno da venerdì in Thailandia, il vice campione del mondo ha regalato un momento emozionante ad una tifosa speciale forlivese Alice, una ragazza disabile.

"Abitiamo vicino ai nonni di Dovizioso e con loro siamo riusciti ad organizzare questo momento per mia figlia - racconta mamma Monia -. E così Andrea è venuto a casa dei nonni, sapendo che c'era Alice che lo voleva conoscere". L'incontro, immortalato in un video ricordo, è avvenuto mercoledì scorso. Alice inizialmente non ha riconosciuto il talento della Ducati, stringendogli timidamente la mano. Poi quando ha capito di aver accanto a se "DesmoDovi", l'ha abbracciato con tanto affetto. Poi la promessa di vincere. "Bravo", con pollice in sù la risposta di Alice. "Sei un grande campione e un grande uomo", è il ringraziamento della madre a Dovizioso.